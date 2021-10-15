البرلمان يستعد لمناقشة قانون حماية المسنين .. وكيلة تضامن النواب لـ دوت الخليج: الحفاظ علي حقوقهم لتوفير حياة كريمه وصندوق رعاية لهم 

/656170/البرلمان-يستعد-لمناقشة-قانون-حماية-المسنين--وكيلة-تضامن-النواب-لـ-تحيا-مصر-الحفاظ-علي-حقوقهم-لتوفير-حياة-كريمه-وصندوق-رعاية-لهم

يستعد مجلس النواب، لطرح قانون حماية المسنين والفئات الأولى بالرعاية، لتوفير حياة كريمة لهم، ولعل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تقع علي عاتقها مسؤولية جمه في مناقشات ووضع سياسات وحلول لهذه الفئات التي عانت على مدار سنوات وعقود من الإهمال منهم دوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وأخيرا المسنين.

دوت الخليج

تضامن البرلمان تستعد لمناقشة قانون حماية المسنيين

وقالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي في صدد بدء مناقشات مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومه والذي تم إحالته إلي اللجنة مشيرة إلي أنه من المتوقع أن تبدأ مناقشات اللجنة في لقانون حقوق المسنين الاسبوع القادم نظرا لأهميته في توفير رعاية وحماية وتحقيق كفالة لهم في المساواة مع الآخرين .

رضوى جعفر: اللجنة تقف بجانب ذوى الاحتياجات الخاصة

وأكدت وكيل تضامن النواب، رضوي جعفر، في تصريحات لتحيا مصر، أن اللجنة تقف بجانب فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وحقوقها وقضاياها وكذلك الفئات الأولي بالرعاية وهو الدور المنوط به لعمل اللجنة والتي ستكون في صدد مواجهة عدة قضايا تمس هذه الفئات وتعمل علي متابعة كافة مطالبهم وعرضها علي المختصين بسن تشريعات وتعديل بعد احكام بعض القوانين مثل ما حدث في تغليظ عقوبه ظاهرة التنمر والتي ذاد خلال الفترة الأخيرة وكان للبرلمان وللجنة التضامن دور قوي في هذا الشأن .

وعن قانون حقوق المسنين أشارت جعفر إلي أن القانون سوف يعمل علي توفير وتحقيق وتأمين حياة كريمة للمسنين عن طريق صندوق رعاية المسنين الذي سوف يلزم القانون وزارة التضامن الاجتماعي إنشاءه تحت مسمي " صندوق رعاية المسنين مشيرة إلي أن القانون المحال الي اللجنة سيشمل أحكامه المسنين المصريين وكذلك المسنين الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية مشيرة إلي أن البرلمان لا يتوالي في الحفاظ ورد حقوق المواطنين من خلال التشريعات أو مراقبة الحكومة وما يتم إنجازه في ملفات التضامن الاجتماعي خاصة بمشاركة المجتمع المدني.

وقالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن اللجنة يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة وخاصة لانها تختص بعدد كبير من المواطنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل علي متابعة كافة مطالبهم وعرضها وتنفيذها من خلال الجهات التنفيذية أو قوانين وتشريعات لهم تحافظ علي حقوقهم خاصة في ظل الاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية بالفئات الأولي بالرعاية.

وإشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في تصريحات لتحيا مصر، أن اللجنة تشهد خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بذل مزيد من الجهد وعرض كافة المطالب والمشاكل المتعلقة بأهالينا المستفيدين والمتعاملين مع وزارة التضامن الاجتماعيبالإضافة إلى القيام بمناقشة الموضوعات التي تم رصدها وبعض القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها مما يجعل المواطن يشعر بمزيد من التغيير في الحصول على الخدمة بالصورة اللائقة تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام بالغ.

وعن مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومه أوضحت النائبة هند حازم أن هذا القانون تأخر كثيرا لحماية أهالينا المسنين خاصة من هم الغير قادرين علي توفير سبل معيشه وحياة كريمه مؤكده علي أن مشروع القانون يأتي حماية لحقوقهم وتيسير كل ما يحتاجونه وان مشروع القانون سوف يأخذ وقته في المناقشات مع لجان مشتركة داخل مجلس النواب وسوف يضمن مشروع القانون إلزام الدولة متمثلة في وزارة التضامن الالتزام بضمان حقوق المسنين علي كافة المستويات اجتماعيا وصحيا وتوفير معلش مناسب يكفل لهم حياة كريمة .

فيما طالبت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة حصر اعداد المسنين خاصة من هم خارج منظومة المعاشات وتكافل وكرامة مشيرة إلي أنهم الأولي بالرعاية .

وشددت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب في تصريحات لتحيا مصر أن لجنة التضامن تقع علي عاتقها مسؤولية كبيرة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني خاصة أنها اللجنة التيرضم فئات مختلفة وقطاع كبير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والمعاقين وأسر الشهداء والمسنين والذي نسعي جميعا بتوفير حياة كريمة لهم والحصول علي حقوقهم من خلال التشريعات والقوانين التي يتم إقرارها تحت قبة البرلمان .