/656171/أحمد-السقا-يؤكد-دخوله-السباق-الرمضاني-2022-بـ-الإختيار3

أكد الفنان أحمد السقا حقيقة خوضه السباق الرمضاني 2022 من خلال تقديم مسلسل «الإختيار3» والمقرر أن يكون بجانب كلا من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

دوت الخليج يرصد أعمال أحمد السقا في رمضان 2022

وأضاف السقا خلال فاعليات ندوته على هامش تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي: “أنا اتجرب فيا الأكشن وعلشان بحب الشغلانة سافرت ودرست علشان أعرف كل حاجة عن الموضوع، اكيد أنا مش مختل علشان أموت نفسي ولا بستعرض عضلاتي كل شخصية ليها تفاصيل، وبيتحقق لي متعة عند تنفيذ أي مشهد، ولما أحمد السقا بينط في مشهد مش بيكون السقا بيكون الشخصية".

وتابع: “"أنا كنت من المحظوظين أنني جيت في عصر الإمكانيات الجديدة، وقد بدأت معي منذ فيلم (شورت وفانلة وكاب) خلال تصوير الأغنية تم استخدام تقنيات جديدة".

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

الجونة السينمائي يعرض فيلم قصير عن نجوم الفن الراحلين

هذا وخلد مهرجان الجونة السينمائي، ذكرى الفنانين الراحلين من خلال فيلم قصير صامت في الخلفية قدمه الفنان سيد رجب ومن أبرز هؤلاء النجوم الراحلين، وحيد حامد وسمير غانم، وحاتم علي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، هادي الجيار، دلال عبد العزيز.

وكان قد شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حضر كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

مهرجان الجونة يتصدر تريند تويتر بدورته الخامسة

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي 2021 تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للمرة الثانية على التوالي مع انطلاقة حفل افتتاح دورته الخامسة مساء أمس الخميس والتي شهدت حضور واسع من عدد كبير من النجوم في الوسط الفني وإطلالات أبهرت الجمهور ورواد السوشيال ميديا، اذ عكس خلال هذه الدورة توقعات الجمهور اذ قلت الإطلالات الإستفزازية والعارية، وظهرت معظم النجمات بإطلالات أنيقة ومتألقة وان كشف بعض منها عن جزء من الجسد لكنها ليست بالمهولة كباقي المهرجانات السابقة.