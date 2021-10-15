/656173/خاص-تفاصيل-خروج-مدرب-المصري-البورسعيدي-من-السجن-القطري-واللحاق-ببعثة-الفريق-في-أوغندا

تمكن حسن نصر، مدرب حراس مرمى النادي المصري البورسعيدي، من الرحيل عن قطر، بعدما تم القبض عليه، خلال سفر بعثة النادي المصري إلى أوغندا، لبداية مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بعثة المصري، سافرت من مصر متجهة إلى أوغندا، ولكن تم الذهاب إلى قطر كمحطة ترانزيت، قبل السفر من جديد إلى أوغندا.

وفوجئ حسن نصر بالقبض عليه وتم إيداعه في الحبس المشدد، وأتضح أنه كان قد حصل على قرض مالي، خلال فترة تواجده في قطر.

وعلم موقع دوت الخليج، أن مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي، أنه عندما كان في قطر قام بالحصول على قرض مالي بقيمة 100 ألف ريال، قبل العودة إلى مصر كان قد قام بتسديد نصف المبلغ.

وقبل العودة إلى مصر كان لدى المدرب صديق عراقي يسكن معه، وكان لدى حسن نصر سيارة، وقال له بأن يقوم ببيعها وتسديد قيمة المبلغ المتبقي من القرض والانتهاء منه.

وفوجئ حسن نصر بهذه الراوية، وكان يعتقد أن صديقة العراقي قد قام ببيع السيارة، ثم قام بتسديد قيمة القرض، وهو ما فاجئ الجميع بعدم حدوث ذلك الأمر.

وأعلن مسئولي السجن أنه سيتم حبس مدرب المصري لحين دفع الأموال المتبقة من القرض، والتي وصلت إلى مبلغ 230 ألف ريال قطري، أي ما يقارب مليون و150 ألف جنية مصري، وهي قيمة الفائدة خلال تلك الفترة والسنوات العديدة.

وتدخل أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات بين سبورتس، وتامر النحاس وكيل اللاعبين، من أجل حل الأزمة، وتم دفع المبلغ بالكامل، وتمكن حسن نصر أن يغادر قطر والذهاب إلى أوغندا للحاق ببعثة النادي المصري.

ولم تتدخل إدارة النادي المصري في الأزمة نهائيا، سواء من رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة، في موقف غريب أذهل الجميع، ولكن تمكن حسن نصر أن يغادر ويلحق ببعثة المصري البورسعيدي في أوغندا.

القبض على مدرب المصري البورسعيدي قبل السفر إلى أوغندا.. تعرف على التفاصيل

سافرت بعثة النادي المصري البورسعيدي إلى أوغندا وذلك من أجل بداية مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأثناء سفر البعثة إلى أوغندا، تم حجز البعثة في قطر ترانزيت، قبل الإقلاع من جديد والسفر إلى أوغندا.

حسن نصر

وتعرض حسن نصر، مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي، للحجز ولم يتمكن من السفر مع البعثة إلى أوغندا.

وعلم موقع دوت الخليج أن مدرب حراس المرمى، كان متواجدا في قطر منذ سنوات، وقبل العودة قام بأخذ قرض مالي، ولم يسدد حتى الأن.

وقامت سلطات المطار بحبس حسن نصر مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي ولم يتمكن من السفر مع بعثة الفريق إلى أوغندا، لتواجه البعثة أزمة كبيرة بسبب عدم وجود المدرب.

وتسعى إدارة المصري البورسعيدي حاليا إلى حل هذه الأزمة، وذلك من أجل تواجد المدرب مع الفريق وسداد قيمة القرض المالي للسلطات القطرية، والعودة إلى مصر.