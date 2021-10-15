/656174/مجلس-إدارة-الأهلي-يدعو-الأعضاء-لحضور-اجتماع-الجمعية-العمومية-العادية

وجه النادي الأهلي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية من أجل حضور الاجتماع القادم للتصديق على انتخاب مجلس إدارة جديد للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجه الدعوة للأعضاء العاملين المُسجلين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الخميس الموافق 25 ـ 11 ـ 2021 ( اجتماع أول) ويوم الجمعة الموافق 26 ـ 11 ـ 2021 (اجتماع آخر)، بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوّضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 15 ـ12 ـ2020 .

2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 ـ 6 ـ 2021 عن الفترة من 1ـ 7ـ2020 حتى 30 ـ6ـ2021، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المُنتهية في 30ـ6ـ2021 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2021 ـ2022.

4. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 ـ2025.

• سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 ـ 10 ـ 2021 ولمدة سبعة أيام مُتتالية وحتى يوم الجمعة الموافق22ـ 10 ـ2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساءً.

• تُقدم طلبات الترشيح مُدعمّة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق صورة كاملة من جميع المستندات ويكتفى بالاطلاع على أصولها وذلك للجنة المشكّلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة طبقاً لشروط الترشيح المعلنة بالنادي، ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7. النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءاً من تاريخ الدعوة ولمدة عشرة أيام.

8. زيادة مقابل الالتحاق لعضوية فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس وكذلك تحديد عدد العضويات الجديدة.

9. النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقاً لما تقره اللائحة.

• على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والأدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجور لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.

الاجتماع الأول:

• يبدأ الاجتماع الأول يوم الخميس 25ـ11ـ2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حال اكتمال النصاب القانوني تتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر.

الاجتماع الآخر:‏

• يبدأ الاجتماع الآخر يوم الجمعة الموافق 26ـ11ـ2021 في تمام الساعة التاسعة صباحًا ‏بالتوقيع في الكشوف، وحتى الساعة السابعة مساء، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء ‏أداء صلاة الجمعة، ووفقًا لتوقيت الآذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور10% أو بحضور 0‏‏500 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن ‏رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء اكتمال نصاب الحضور من ‏عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.‏

• يطبق في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة (44) من لائحة النظام ‏الأساسي للنادي الأهلي.‏ • يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة ‏إلى بطاقة عضوية النادي لعام 2020ـ2021 على الأقل حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.‏ • آخر موعد للسادة الأعضاء المسددين للاشتراك السنوي والإدراج بكشوف الجمعية العمومية ‏قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا.‏

• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة ‏على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.‏

• يكون التصويت حضوريًا ولا يجوز للعضو أن يُنيب غيره في حضور الجمعية العمومية.‏

• يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويلتزم المخالف ‏بسداد مبلغ يعادل50% من بند الإشتراك السنوي للعضو المخالف طبقًا للمادة (‏‎32‎‏) من ‏اللائحة.‏

• مع رجاء الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ومغادرة مقر الانتخابات ‏فور الإدلاء بالصوت.‏ • كافة الإجراءات والتفاصيل معلنة بالنادي.‏