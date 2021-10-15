رغم أزماته مع الجونة..الجمهور يحتشد محمد رمضان عقب صلاة الجمعة «فيديو»

/656175/رغم-أزماته-مع-الجونةالجمهور-يحتشد-محمد-رمضان-عقب-صلاة-الجمعة-فيديو

احتشد عدد كبير من الجمهور محمد رمضان لأخذ صور تذكارية معه رغم الضجة العريمة التي أثارها في الساعات الماضية والإنتقادات التي بتعرض لها بشكل مستمر من هذا الجمهور وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة في مدينة الجونة.

دوت الخليج يرصد حشود الجمهور على محمد رمضان

وشارك رمضان فيديو صلاة الجمعة مع جمهوره بالجونة كما يفعل كل أسبوع ليثبت لمتربصيه مدى حب الناس له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة

وكان قد تلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

الجمهور يسخر من محمد رمضان

وبعدها بدقائق بدأت سخرية الجمهور من محمد رمضان إذ انتقد كثيرون الأغنية التي قدمها رمضان في الحفل معبرين عن استنكارهم الشديد من اختيار كلمات الأغنية وعلاقتها بالمهرجان، كما عبر البعض عن سوء اختيار رمضان وتجاهل مطربون كبار.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: “اتقال ليسرا وسميح سويرس أنهم هيقدموا محمد رمضان… ورفضت بذكاء لدرجه المذيعة قالت لسميح بصوت واطي بس سمعناها من المايك بتاعها "اه المفروض تقدم محمد رمضان" …. وبعد الأغنية بتاعته… قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح”.

مهرجان الجونة

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.