برفع الحذاء..محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور بعد أزمة الجونة

/656179/برفع-الحذاءمحمد-رمضان-يرد-على-سخرية-الجمهور-بعد-أزمة-الجونة

حرص الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان الرد على سخرية الجمهور من حفله بمهرجان الجونة وشماتتهم من غلق الأنوار والخروج قبل إلقاء كلمته بالمهرجانـ، من خلال مشاركته فيديو استفزازي جديد.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان من ساخريه بعد أزمة مهرجان الجونة

نشر رمضان فيديو له من داخل مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلق مساء أمس وهو يترقاص على نغمات أغنيته “نمبر وان”، واذ به يفعل حركته المعتادة برفع الحذاء أمام الكاميرا، في إشاره منه الرد على منتقديه.

الجمهور يحتشد محمد رمضان بعد صلاة الجمعة بالجونة

ورغم ذلك نشر رمضان فيديو له بعد أداء صلاة الجمع والجمهور يلتفون حوله في سبيل أخذ صورة تذكارية معه، تاركين أزماته واستفزاته جانبا، ليثب رمضان بذلك كيف يرتبط الجمهور به رغم صرامة متربصيه.

هذا وتعرض رمضان لأزمة وانتقادات عريمه بعد أغنية افتتاح مهرجان الجونة التي وجدها الجمهور غير مناسبة للحدث؛ بالإضافة لجملة يسرا: أنا مش عارفة أنا طالعة تاني عشان أعمل إيه، وبعد تقديمه الأغنية تم إطفاء أنوار المسرح والمايكات كذلك، حيث تجاهلت تقديمه هي والمهندس سميح ساويرس، وقدمته ناردين فرج.

محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة

هذا وأثار محمد رمضان غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي»، اذ شارك جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"