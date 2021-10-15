صور.. أول إجراء من محافظ القاهرة تجاه العقار المنهار بباب الشعرية

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مؤكدا على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.





كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.



وكانت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحوا أمس فى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل سقوطه اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.



وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت صباح اليوم بلاغا بانهيار بعقار فى 15 عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحى باب الشعرية.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

والعقار مكون من أرضى و4 طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.