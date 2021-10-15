إنفوجراف- التعليم وإنقاذ العام الدراسى.. «الأزمة والحلول المتاحة»

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أن الدولة تحاول تعويض الطلاب، عن الفترة الماضية التى شهدت غيابهم عن المدارس بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة، أن الوجبات المدرسية، المقدمة للتلاميذ، مجانية تمامًا، كما أنها عالية الجودة والكفاءة.
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