فيديو.. إزالة تعديات بمركز منشأة القناطر رصدها القمر الصناعى

جدة - نرمين السيد - أزال مركز ومدينة منشأة القناطر، تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعى) بقرية الحسايبة والشيمى، على مساحه قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.







يأتى ذلك إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفورى مع اى حالات بناء مخالف وتعديات وإزالتها، بمواجهة حازمة للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت محافظة الجيزة، عددا من التعديات بمدينة أوسيم، حيث تمت إزالة 150 مترا بمدينة أوسيم، وتم تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارات التنفيذية بمدينة أوسيم.

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