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جدة - نرمين السيد -
وأوضحت الوزيرة، أن الصرف من مكاتب البريد المصرى، يبدأ غدا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذى استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية يمكنهم الصرف بدءا من اليوم الجمعة، نظرا لإمكانية صرفهم من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى 8 محافظات تشمل: "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح"، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات "ميزة" فى نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- صرف تكافل وكرامة وموعد المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة ميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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