إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى مع الأهلى

أعلن النادى الإسماعيلى، إيجايبة المسحة الطبية، التى خضع لها طلعت يوسف، المدير الفنى للدراويش، وإصابته بفيروس كورونا، حيث خضع المدرب المخضرم للعزل الطبى، وفقاً لبروتوكول العزل الطبى، ويستأنف، اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى تدريباته على استاد الإسماعيلية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب نهاية معسكرهم المغلق بالإسكندرية، والذى استمر 17 يوماً، ويستعد الدراويش لموقعة الأهلى المرتقبة فى الجولة الافتتاحية للدورى العام، فى لقاء لم يتم تحديد موعده أو مكان إقامته النهائى بعد.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادى الحرية السكندرى بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثى عماد حمدى وعمر الوحش والأنجولى آرى بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد، ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد، ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى، ثم واجه سموحة عصر الاثنين وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 2/2.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة و المقرر لها فى الخامس و العشرون من الشهر الجارى.

بدأ مسئولو النادى الإسماعيلى فى مخاطبة رابطة الأندية المحترفة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مباراة الدراويش مع الأهلى بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته الجديد على استاد الإسماعيلية، وذلك عقب إعلان الرابطة عودة الجمهور للملاعب بشكل رسمى، حيث سمحت وزارة الداخلية بحضور 2000 مشجع من الجولة الأولى للمسابقة بواقع ألف مشجع لكل نادى.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إقامة مباراة الأهلى بالجولة الأولى على ملعبه من أجل اكتساب دفعة معنوية فى مستهل رحلته بمسابقة الدورى لاسيما مع وجود المساندة الجماهيرية المتوقعة للدراويش فى كلاسيكو الكرة المصرية.