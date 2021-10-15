90 ألف جنيه مكافأة لاعبى المنتخب بعد الفوز على ليبيا

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، صرف 90 ألف جنيه لكل لاعب بمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وفاز منتخب مصر على ليبيا بهدف نظيف فى الاسكندرية فى الجولة الثالثة بالتصفيات، قبل أن يكرر الفوز بثلاثية نظيفة فى بنغازى فى الجولة الرابعة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا، حيث رفع المنتخب رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى بينما جاءت ليبيا فى المركز الثانى بـ6 نقاط.

من ناحية أخرى، طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 6 نوفمبر استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ولم يحدد فيفا حتى الآن موعد مباراتىّ أنجولا والجابون بشكل نهائى، كما أن الأجندة الدولية المقبلة فى الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر، إلا أن كيروش يرغب فى تبكير المعسكر لينطلق فور مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ3 من عمر الدورى العام والمحدد لها أحد يومى 4 أو 5 نوفمبر.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى استعرضا خلاله احتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار انطلاقته التي أكدت تفوقه وتصدره للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل امكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.