بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ ، وجاء فيها: الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وهى ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه , أسأل الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة المباركة فإننى ورجال القوات المسلحة نهنئ سيادتكم مؤكدون أن مصر ستبقى وطناً عزيزاً أمناً لكل المصريين بعطاء و تضحيات أبنائها مقتدين فى ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه مستعدين للبذل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعأً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم . وفقكم الله و رعاكم وكل عام و سيادتكم بخير. كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية . هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف. كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة. القوات المسلحة، المولد النبوي، السيسي ،وزير الدفاع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.