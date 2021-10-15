«بسبب خلافات»..وفاة شاب أثناء مشاجرة مع آخر في الغردقة

/656176/بسبب-خلافاتوفاة-شاب-أثناء-مشاجرة-مع-آخر-في-الغردقة

شهدت منطقة شارع شيري بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، أثناء مشاجرة مع آخر، وعلى الفور تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، لتحديد سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب أثناء مشاجرة مع آخر فى شارع شيرى بالغردقة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إشارة من المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بمصرع شاب يدعى «م ر»، 17 عاما، أثناء مشاجرة مع شاب آخر بشارع شيري جنوب الغردقة.

المشاجرة

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وتم ضبط الطرف الآخر في المشاجرة والتحفظ عليه لحين الانتهاء من تشريح الجثة وصدور قرار من النيابة العامة.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على 3 تجار مواد مخدرة، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري وعدد من الطلقات بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تفيد تورط تشكيل عصابي في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم، نجح الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، ومعاونيه الرائدان مصطفى الدكر، وعصام الشناوي، في القبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الهيروين الخام، وكمية أخرى معدة للبيع، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، على الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.