/656178/قبل-مواجهة-الأهلي-إصابة-طلعت-يوسف-مدرب-الإسماعيلي-بفيروس-كورونا

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة مدرب الفريق طلعت يوسف، وذلك قبل بداية الدوري المصري للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلن النادي الإسماعيلي إصابة طلعت يوسف، بفيروس كورونا، وذلك خلال المسحة الأخيرة، التي أجراها الفريق، وتم عزل المدرب وفقا للبروتوكول الطبي المتبع. وعاد الفريق للتدريبات اليوم، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة خلال الأيام الماضية. ويستعد الإسماعيلي لمباراة الأهلي في قمة مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق خلال الفترة القادمة.

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