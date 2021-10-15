/656180/الحماية-المدنية-تسيطرعلى-حريق-التهم-سيارة-ميكروباص-في-المرج

نجحت رجال الحماية المدنية، اليوم الجمعة، في اخماد حريق التهم سيارة ميكروباص بشارع البترول بمنطقة المرج، بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق التهم سيارة ميكروباص بشارع البترول في المرج

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا بإندلاع حريق بسيارة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت رجال الحمايه المدنية، وتم إخماد الحريق، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق إندلع بمنزل ملك عامل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وأمتد لمنزل مجاور نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلتين بحروق متفرقه بالوجه واليدين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى سوهاج الجامعى وحجز أحدهم بمستشفى دار السلام المركزى.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن إشارة من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإندلاع حريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

التحريات الأولية

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإندلاع الحريق بمنزل ملك المدعو بخيت ش ف ش 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام وإمتد لمنزل مجاور ملك المدعو إبراهيم ش أ 65 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.