/656181/شحن-5400-طن-صودا-كاوية-وتداول-27-سفينه-بموانئ-بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HABIP BAYRAK التى ترفع علم مارشال ويبلغ طولها 124 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء .

شحن 5400 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .