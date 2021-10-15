/656184/الدفع-بـ-3-سيارات-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-بالكرداسة

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة كرداسة بدون وقوع أى إصابات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة في الكرداسة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل منزل فى كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق إندلع بمنزل ملك عامل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وأمتد لمنزل مجاور نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلتين بحروق متفرقه بالوجه واليدين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى سوهاج الجامعى وحجز أحدهم بمستشفى دار السلام المركزى.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن إشارة من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإندلاع حريق بدائرة مركز دار السلام ووجود مصابين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

التحريات الأولية

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإندلاع الحريق بمنزل ملك المدعو بخيت ش ف ش 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام وإمتد لمنزل مجاور ملك المدعو إبراهيم ش أ 65 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.