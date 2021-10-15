/656185/ريهام-حجاج-تتعاقد-مع-جمال-العدل-في-دراما-رمضان-2022

تعاقدت الفنانة ريهام حجاج مع شركة العدل جروب للإنتاج لتقديم مسلسلها الرمضان القادم في موسم 2022، وذلك بعد نجاحاته المستمرة بأعمالها الرمضانية السابقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ريهام حجاج برمضان 2022

وأعلنت ريهام حجاج، على هامش تواجدها فى مهرجان الجونة بدورته الخامسة، عن بعض تفاصيل تعاقدها مع المنتج جمال العدل على المسلسل الجديد فهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز ، ويجتمع صناع العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على كافة تفاصيل المسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

وتتواجد النجمة ريهام حجاج حاليا فى الجونة، حيث تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وظهرت ريهام أمس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان فى دورته الخامسة، بإطلالة مبهرة وفستان أبيض خطفت به الأضواء.

ريهام حجاج تتألق في دراما رمضان 2021

وقدمت ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى مسلسل "وكل ما نفترق" وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج طارق الجناينى، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة ريهام حجاج الفنية

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات، بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي.

وانتقلت ريهام حجاج ، للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم.، وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.

حصلت ريهام حجاج على فرصتها في تصدر بوسترات أعمالها بداية من مسلسل كارمن عام 2019، ثم لما كنا صغيرين، وأخيرا مسلسل وكل ما نفترق الذي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي