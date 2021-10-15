/656186/نائب-واقعة-لقاحات-كورونا-ترقى-لمرتبة-جريمة-في-حق-المواطنين

وصف النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واقعة العصور على لقاحات كورونا على جانب الترعة بمحافظة المنيا، بإنها كاشفة عن إهمال جسيم يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، تتطلب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت.

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وقال النائب في بيان عاجل تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المحزن أن تحدث هذه الواقعة في وقت تسعى فيه أجهزة الدولة للحصول على لقاح تتصارع عليه الدول لتحصين مواطنيها، بجانب سعي الدولة لتصنيعه محلياً لتغطية أنحاء الجمهورية لتحصين المواطنين من وباء كورونا.

وتابع: " واقعة عصور أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار على عشرات الآلاف من لقاح كورونا المستجد ملقاة على جانبي ترعة القرية، لم يتم استخدامها، إهمال يقتضي محاسبة عاجلة للمسؤولين عنها في أسرع وقت.

مجلس النواب ولقاحات كورونا

ودعا النائب، الحكومة للتصدي لحملات دعائية اعتبرها "غير وطنية" تدعو المواطنين للتهرب من تلقي لقاح كورونا، قال إن الهدف منها التشكيك في فاعلية اللقاحات، وحماية الدولة لمواطنيها.