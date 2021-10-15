«بتتعامل بشكل متعجرف وسمعتها سبقاها»..دانا حمدان تشعل النيران على إحدى فنانات الجونة

/656187/بتتعامل-بشكل-متعجرف-وسمعتها-سبقاهادانا-حمدان-تشعل-النيران-على-إحدى-فنانات-الجونة

شنت الفنانة دانا حمدان هجوما عريما على إحدى فنانات مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء أمس الخميس، مسلطة الضوء على تعاملها بشكل غير لائق ومتعجرف مع زملائها، دون توضيح من تقصد.

دوت الخليج يرصد مهاجمة دانا حمدان لإحدى فنانات الجونة

وكتبت دانا حمدان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عمرها ما كانت نجوميه إنك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح ده أبدا، كنت بسمع عنك كتير، وما شاء الله سُمعتك سبقاكي، بس ما كنتش أتخيل إن اللهفة للَّقطة واخداكي للدرجة دي”.

وأضافت دانا حمدان: “الفنان سمعة وأدب وأخلاق وأسلوب، اتعلمي من اللي قبلك وأنجم منك مليون مرة ازاي تحترمي الغير؛ علشان حد يحترمك، عموما هي دواره”.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من النجوم علر رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.