جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية منح ذوى السجناء زيارة استثنائية، خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وحرصاً من الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للسجناء.





وأوضحت الداخلية أن تلك الزيارة لن تحتسب ضمن الزيارات المقررة للسجناء، مشددة على تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة للوقاية من فيروس كوورنا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة المولد النبوى الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.