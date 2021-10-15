بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.. زيارة استثنائية لجميع السجناء

وافقت وزارة الداخلية على منح السجناء زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

وأتي الزيارة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.