/656189/آيل-للسقوط-كواليس-جديدة-في-العقار-المنهار-بباب-الشعرية

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الجمعة، بتكليف لجنة من حى باب الشعرية، بمعاينة وفحص منزل انهار بحى بدائرة القسم غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، وعلى الفور تم إعداد تقرير وافى وتحديد أسباب الانهيار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية

وعلى الفور استدعت النيابة العامة شهود العيان والسكان لسؤالهم حول الواقعة لجمع معلومات وبيانات حول أسباب الانهيار.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية للواقعة، أن العقار آيل للسقوط ومن المساكن القديمة بالمنطقة وصادر له قرار إزالة، وتقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع لركام العقار، وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين إجراء معاينة رجال المحافظة، فيما لم ينتج عنه وقوع أى إصابات.

عقار باب الشعرية

ونجحت رجال الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من سكان العقار، حيث استخدمت رجال الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان وانهار صباح اليوم، منزل مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع وفيات، وتتواجد الآن رجال الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وأبلغ السكان النجدة قبل سقوط المنزل، بعدما سقطت أجزاء من السلم، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية وانتقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.