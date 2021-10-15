استمع لبرومو أغنية عمرو دياب الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبوم عيشني

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دوت الخليج يرصد أحدث أعمال عمرو دياب من ألبومه عيشني

وتعد أغنية «ببتدى من الزيرو» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، ومن المتوقع أن يتألق بها كباقي أغنيات الألبوم.

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» والتي كانت أخرهم بعنوان «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية أنت الحظ

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".

ألبوم عيشني لعمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.