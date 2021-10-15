«كان مدرسة علمية للمبدعين»..المهرجان القومي للمسرح ينعي الراحل فوزي فهمي

/656191/كان-مدرسة-علمية-للمبدعينالمهرجان-القومي-للمسرح-ينعي-الراحل-فوزي-فهمي

حرصت إدارة المهرجان القومي للمسرح على نعي الكاتب الكبير فوزي فهمي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عام لتفقد مصر أحد العظماء بالوسط الفني.

دوت الخليج يرصد نعي مهرجان القومي للمسرح لفوزي فهمي

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الدكتور فوزي فهمي، قيمة فنية وثقافية كبيرة، عاش طوال حياته إنسانا رائعا وصديقا نبيلا، كما أنه كان مفكرا كبير ومثقفا موسوعيا عاش مخلصا للفن والإبداع، وكان مدرسة علمية تعلم على يده العديد من المبدعين، موضحا أن الدكتور فوزي فهمي، سيظل في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، بأعماله الخالدة وإرثه الثقافي والإبداعي الغزير.

جمعية كتاب ونقاد السينما ينعون فوزي فهمي

فيما أصدرت جمعية كتاب ونقاد السينما بيان تنعي به الراحل فوزي فهمي جاء به: “ بخالص الحزن والأسى وقلوب راضية بقضاء الله، تنعى الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومؤسس ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المثقف الكبير القيمة والقامة الكاتب المثقف والكاتب المسرحي المبدع واحد من أهم رموز الثقافة المصرية والعربية فوزي فهمي، رحم الله الفقيد والهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان”.

الكاتب فوزي فهمي

اسمه الكامل فوزي فهمي أحمد، روائي وكاتب مصري، وهو ‏أستاذ بأكاديمية الفنون‏، ولد في 21 اغسطس 1938 بالقاهرة تلقي تعليمة الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمة الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، وحصل علي درجة الدكتوارة في علوم المسرح وتدرج في عدد من المناصب، إذ نُدب سنة 1978عميد لمعهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة التقافة، فرئيسا لمركز ثقافة الطفل.

كتب عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية لعبة السلطان للفنان نور الشريف التي تم عرضها عام 1986، ومسرحية عودة الغائب للفنان محمود ياسين والتي تم عرضها عام 1978، ومن أهم مولفات فهمي فوزي ، في المسرح عودة الغائب سنة 1977، مسرحية الفارس الاميرة كتبها سنة 1979 ، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986.