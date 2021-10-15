تكريما له..القاهرة للمسرح التجريبي يطلق دورته القادمه باسم الراحل فوزي فهمي

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن إطلاق دورته القادمته باسم الكاتب الراحل ورئيس أكادمية الفنون السابق فوزي فهمي، وذلك تكريما له بعد رحيله في صباح اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد تكريم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح للكاتب فوزي فهمي

كلمة رئيس المهرجان عن الراحل فوزي فهمي

وقال رئيس المهرجان ناعيا فوزي فهمي : “فقدنا قيمة علمية ثقافية مسرحية كبيرة، فالراحل هو الأب الروحى لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وإطلاق الدورة المقبلة باسمه هو أقل ما يقدم له فهو الأستاذ والمعلم للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين فى مصر والعالم العربى، وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من كتاباته المسرحية والنقدية، ومن أشهر أعماله "عودة الغائب"، الفارس والأميرة".

وفاة فوزي فهمي

هذا وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة الكاتب الدكتور فوزي فهمي، ولم يكشف أي تفاصيل حول الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ناعيا وفاة صديقه الكاتب فوزي فهمي، قائلا: « وداعًا استاذى وصديقى وداعًا سيد البنائين».

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الدكتور فوزي فهمي، قيمة فنية وثقافية كبيرة، عاش طوال حياته إنسانا رائعا وصديقا نبيلا، كما أنه كان مفكرا كبير ومثقفا موسوعيا عاش مخلصا للفن والإبداع، وكان مدرسة علمية تعلم على يده العديد من المبدعين، موضحا أن الدكتور فوزي فهمي، سيظل في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، بأعماله الخالدة وإرثه الثقافي والإبداعي الغزير.

أبرز المعلومات حول فوزي فهمي

اسمه الكامل فوزي فهمي أحمد، روائي وكاتب مصري، وهو ‏أستاذ بأكاديمية الفنون‏، ولد في 21 اغسطس 1938 بالقاهرة تلقي تعليمة الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمة الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، وحصل علي درجة الدكتوارة في علوم المسرح وتدرج في عدد من المناصب، إذ نُدب سنة 1978عميد لمعهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة التقافة، فرئيسا لمركز ثقافة الطفل.

كتب عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية لعبة السلطان للفنان نور الشريف التي تم عرضها عام 1986، ومسرحية عودة الغائب للفنان محمود ياسين والتي تم عرضها عام 1978، ومن أهم مولفات فهمي فوزي ، في المسرح عودة الغائب سنة 1977، مسرحية الفارس الاميرة كتبها سنة 1979 ، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986.