السيطرة على حريق هائل داخل شقة في حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي أصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة كرداسة بدون وقوع أى إصابات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل منزل فى كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.