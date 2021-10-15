/656194/تحت-رعاية-النائبة-رقية-الهلالي-حماة-الوطن-بسوهاج-يحتفل-بانتصارات-اكتوبر-وحياة-كريمة-تحت-عنوان-عبور-جديد-وانتصارات-مستمره-صور

نظمت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بسوهاج بقيادة امين عام الحزب، الدكتور احمد الديب الخولى وتحت رعاية النائبة رقية الهلالى عضو مجلس النواب وبالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج احتفالا ثقافياً فنيا، تحت شعار " حياة كريمة .. عبور جديد"

دوت الخليج

بدأت الاحتفالية التي أقيمت بروافع العيساوية بمركز المنشاة بصفتها تتوسط عدد من قري مبادرة حياة كريمة وبحضور قيادات وأمانات الحزب وكذلك أمانة مركز المنشاة، بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم قرأة ما تيسر من القرأن الكريم بصوت الشيخ محمود قاعود، ثم عرض عدة فيديوهات وثائقية لجهود امانة حماة الوطن بسوهاج ومتابعتها لتطورات مشروع مبادرة حياة كريمة من خلال المبادرات والانشطة التى قام بها الحزب.

وشهدت الفعالية احتفالا كبيرا متنوعا ثقافيا وفنيا واجتماعيا ، بالاضافة الي ندوه توعوية للشباب حول المشروعات القومية والوعى الثقافى والاعلامى لاهمية معرفة قيمة المشروعات التنموية التى تقوم بها الدوله لضمان حياة كريمة، بجانب عرض انجازات التي تمت ضمن المبادرة لتطوير قرية الروافع بالعيسويه بمركز المنشاه ، فضلا عن الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر المجيد وثناء على بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا من أجل العبور بالوطن لبر الأمان.

بدورها أشادت النائبة المهندسة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج، بجهود الحزب علي كافة المستويات، قائلة: إن جميع الاعضاء والقيادات بحزب حماة الوطن أثبتوا جدارتهم خلال الاونه الاخيره على أرض الواقع من جهود مبذوله ونشاطات بناءه وتقديم مبادرات عريقه لخدمة وثقافة المجتمع السوهاجى بصورة جيدة ومشاركة المحافظة والتعاون معها فى العمل الميداني بالانضمام لمشروع حياة كريمة حيث يعملون بكامل طاقتهم لخدمة الوطن والمواطنين وأن هذا المشروع الضخم هو بمثابة عبور جديد وتحدى عظيم للبلاد .

وقالت النائبة رقية الهلالي، إن الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة لهذا العام، يختلف عن ماسبق، بفضل المشروعات التنموية العملاقة التي تتم على أرض المحروسة ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة، والتى يعود الفضل فيها إلى القائد البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يقود معركة التنمية والبناء، من أجل إعادة بناء الوطن بسواعد أبنائه .

وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن هذا الشهر يحتوى على سلسلة متتاليه من الاحتفالات كعيد انتصارات اكتوبر وعيد المولد النبوي الشريف وعيد العبور الجديد لمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التنمية ووزارة التضامن والتى وصفتها بالسينفونيه التى اتحدت لتبرز اجمل لحن يمكن ان تسمعه اذن وفى نهاية حديثها دعت الجميع على المشاركة والالتفاف حول هذا الهدف النبيل كى يكونوا يدا واحدة ولرفع مكانة وطنهم .

تحت رعاية النائبة رقية الهلالي.. حماة الوطن بسوهاج يحتفل بانتصارات اكتوبر وحياة كريمة تحت عنوان 'عبور جديد.... وانتصارات مستمره".. صور

من جانب ألقى امين عام حزب حماة الوطن الدكتور احمد الديب كلمة ترحيبية بالحضور وخاصة أهالى قرية الروافع بالعيسويه حيث اكد فيها على العمل لترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم الخاطئة تحديدا لدى الشباب، مضيفا أن الحزب وقياداته يقفون دائما وابدا وقفة رجل واحد لدعم ومساندة الدولة وأن هذا الاحتفال يعتبر تحالفا وطنيا يشارك فيه جميع الأطياف التى تقدس تراب هذا الوطن وتعمل على الحفاظ عليه وعلى أمنه واستقراره وان جيش مصر هم حماة الوطن.

واضاف الديب أن قيادات الحزب جميعا تعمل تحت شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي( يدا تبنى ويدا تحمل السلاح، مؤكدا على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تنقل الى الأجيال الناشئة طعم الانتصارات وتخبرهم بحكايات النصر لتنتقل معهم إلى الأجيال الجديدة التى ستحمل الرايه و أن مصر لن تنسى أبناء العبور وصناعه الذين سيظلون فى القلوب والعقول كلما طل علينا اكتوبر جديد من كل عام وكلما اشرقت شمس جديده على الوطن الذى ما زالت تنتظره انتصارات وتحديات اكبر، كما أشاد بالطفرة التنموية العظيمه التى ستعمل على تحسين مستوى المعيشة لدى 58 مليون مواطن تحت خط الفقر .

وفى نهاية الاحتفال قام كل من المهندسة رقية الهلالى والدكتور احمد الديب ونخبة قديرة من قيادات الحزب بتسليم الهدايا على أطفال القرية والتقاط الصور مع أهالى المربع الذهبي.

واختتمت النائبة المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي عضو مجلس النواب قائلة: "دوت الخليج... وعاشت حره ابيه بفضل شعبها العظيم وشرطتها ... وجيشها البواسل".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتى تعكس اهتمام الدوله بالمواطنين البسطاء لتحقيق التنميه الشامله في مختلف المجالات وتشمل العديد من الانشطه الفنيه والثقافيه التى تهدف إلى تعزيز الهويه المصريه ودعم الدور الثقافى فى جميع المحافظات