بدء التقدم لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسى لمنح الإعلان السابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء فصل دراسى أو عام أكاديمى للمرحلة الجامعية الأولى للعام 2021/2022.





وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقرير أشار إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكترونى لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات من هنا مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، على أن يتم تسليم الملف الورقى شاملاً كافة أصول المستندات لإدارة البعثات بجاردن سيتى.

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكترونى، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 15 ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن الدراسة لمدة فصل دراسى أو عام أكاديمى كامل للمرحلة الجامعية الأولى ( بكالوريوس / ليسانس)، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة).

وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدمين للمنح ( ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا فى 1/10/2021، وأن يكون فى الصف الثانى أو الثالث الجامعى (من تاريخ التحاقه بالجامعة)، وأن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جداً أو ما لا يقل عن 80 % فى السنوات السابقة، وأن يكون حاصلاً على 5.5 ايلتس فى اللغة الإنجليزية، أو 59 فى اختبار الـ IBT الدولى ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب وأحد الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب للتقدم لأى جامعة أخرى.

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.