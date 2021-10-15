وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى ورجال الدولة بالمولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوى الشـريف أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.. إننا إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة فى بناء الدولة على أسس العمل والاجتهاد، ونستقى من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام - المبادىء الإنسانية الرفيعة فى الود والتراحم، لنتوجه إلى المولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم المخلصة ويسدد خطاكم الوفية وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وإزدهار.. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها.. ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب".

وجاء فى البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجيا من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار استكمالا للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ".

وجاء فى البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجيًا من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد ولمسيرة سيادتكم المعطاءة المزيد من التقدم والارتقاء.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر، والمساهمة بفاعلية فى مسيرة الوطن المفدى نحو تحقيق التنمية والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وجاء فى البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نتقدم لسيادتكم بأطيب الأمانى وأصدق التهانى.. إن احتفالنا بميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتى تجسيدا للمشاعر الراسخة فى وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة فى إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب "شيخ الأزهر".

وجاء فى البرقية: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيا المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيـح الدين الحنيف داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسـبة الكريمـة على فضيلتكـم وعلماء الأزهر الشريف بموفـور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات. وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء بها: "يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسـلحة والقادة والضباط وضبـاط الصـف وجنـود القـوات المسـلحة البـاسلة عن أصدق التهانـى وأسمـى الأمانـى. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات يواجهها جناحا الأمن ليسجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود للأمة المصرية، ستظل شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم أبطال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة ملحمة وطنية من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه. وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمـانى متمنيـن لكم مزيـدا من الرفعـة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنـا المسلحـة الباسلة درعا قويا وأن يهيئ لهـا من فضله مزيـدا من التقـدم والنجاح لتحقيق الاستقرار لمصـرنا الغالية ولشعبهـا العظيـم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف".

جاء بها: "يسرنى وهيئة الشـرطة بمناسبة حلول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية الإسلامية. وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".

جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسـبة الكريمة عليكم بموفـور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية. وكل عـام وفضيلتكم بخـير".