فيديو وصور.. محافظة الجيزة: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى المشاة بشارع المطار

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الجيزة، فجر اليوم الجمعة، غلق الممر غير الآمن بشارع المطار بجوار المطافئ، وبدء التشغيل التجريبى لكوبرى المشاة الجديد، وتنفيذ لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة.





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