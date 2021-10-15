شركة مياه الشرب تحزر خلال ساعات قطع وضعف المياه عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة تعليق الخدمات للمناطق التالية (عرب الجسر – عرب الطويلة – المطرية سيتي سنتر – منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الأكاديمية العسكرية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – متولي الشعراوي. شارع السويس بى ارض الجولف – سكن رامو لوجستيكى.

انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن الانقطاع كان بسبب الخط المائي بقطر 1200 ملم عند مخرج محطة مسطرد ابتداء من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 ومن الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 15 15 أكتوبر 2021. وتم تنفيذ مشروع تحويل المياه. حتى الساعة الثامنة في صباح اليوم التالي ، السبت ، يوافق 10-16-2021 ودعت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى إدارة احتياجاتهم المائية خلال الفترة المذكورة.

شركة مياه الشرب

وأوضح المحافظ أن تخفيض المياه يأتي في إطار مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي الجارية في البلاد ، بما في ذلك مشاريع الخزانات الجوفية ، وأنه من الضروري ربط خط أنابيب سحب المياه بقطر 900 ملم بالخزان. يجب توصيل مياه إمبابة بشكل فعال. وقال المحافظ إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات مملوءة بمياه الشرب النظيفة للقيادة في المناطق المتضررة ، وفي حالة الطوارئ ستتصل على الفور بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات الجمهور تدعو محافظة الجيزة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى إدارة احتياجاتهم المائية أثناء العمل.

كما أعلنت محافظة الجيزة عن تعليق المياه لمدة ثماني ساعات ، ابتداء من الساعة العاشرة مساء الجمعة وتنتهي الساعة السادسة من صباح السبت. -جلطة-بهرمس-ذات كوم) وجه اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المطلوبة واستكمال العمل في أسرع وقت ممكن لضخ المياه للمنطقة المتضررة بشكل طبيعي.