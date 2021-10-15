/656195/الرئيس-السيسي-يتفقد-أعمال-تطوير-الطرق-والمحاور-الجديدة-بالقاهرة-الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، و محور الميثاق، و محور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها الي العاصمه الادارية و المدن الجديدة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى

وقد توقف سيادته لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي و القاهرة الجديدة مروراً بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع علي الموقف التنفيذي وسير الاعمال.

كما قام الرئيس السيسي كذلك بالمرور علي عدد من المحاور الجاري تطويرها حالياً في منطقة القاهره الجديدة و هي محور مصطفي كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات و الذي يحتوي علي ٣ اعمال صناعية وكباري سيارات و ذلك لتحرير وتسهيل الحركه المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولاً لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة والي العاصمة الادارية الجديدة.

الرئيس السيسي يطالع أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي

وقد اطلع كذلك السيد الرئيس علي اعمال انشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع انشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.