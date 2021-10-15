نجلاء بدر تهنئ أحمد السقا بعد تكريمه بمهرجان الجونة: «تستاهل كل الحب»

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دوت الخليج يرصد رسالة نجلاء بدر لـ أحمد السقا بعد تكريمه

وكتبت نجلاء بدر عبر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مرفقة صورتها بجانب السقا: “تستاهل كل الحب والنجاح والتقدير.. ألف مبروووك”.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

وأقيم ظهر اليوم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

- لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.