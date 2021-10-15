/656198/مدرب-مانشستر-يونايتد-استبعاد-كريستيانو-رونالدو-من-تشكيل-الفريق-أمام-واتفورد-لصالحنا

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، سبب ترك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج على أرضه "أولد ترافورد" بعد السقوط أمام أستون فيلا في المباراة الماضية بنتيجة 0-1.

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد:

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليستر سيتي: "رونالدو لاعب استثنائي وهداف ومحترف، من الصعب استبعاده، أعتقد بأن أي شخص سيحب لو كان بإمكانه لعب 6 مباريات في 6 أيام بنفس التشكيل طوال الوقت".

وأكمل: "ولكن نحن علينا المداورة لأننا بحاجة إلى الوصول إلى شهري أبريل ومايو بأقصى جاهزية واستعداد".

وأضاف: "في الموسم الماضي وصلنا لشهر مايو، وكنا مرهَقين ومُتعَبين للغاية، أنا أُدير اللاعبين من أجل النادي".

واختتم: "من الرائع بالتأكيد تواجد رونالدو على أرض الملعب، سيوفر لنا الحلول دائمًا، وكلما شارك لفترة أطول على أرض الملعب، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي:

يُذكر أن مانشستر يونايتد يحل غدًا السبت ضيفًا على ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب "كينج باور"، بالجولة الثامنة من البريميرليج.

كريستيانو رونالدو

وأعلن الاتحاد الإنجليزي تتويج رونالدو بالجائزة، في ظل ذهول العديد من النقاد الرياضيين بإنجلترا، والذين يروا أن محمد صلاح نجم ليفربول كان يستحق الحصول على الجائزة بكل سهولة.

ولعب كريستيانو رونالدو في شهر سبتمبر 3 مباريات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وتعتبر هذه المرة الخامسة الذي يحقق فيها كريستيانو رونالدو لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي.

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال السبع جولات الماضية.

وتفوق الفرعون المصري علي العديد من اللاعبين حيث ظهر بمستوي أكثر من رائع خلال السبع جولات التي لعبهم حتي الأندية.

وأحتل محمد صلاح المركز الأول حسب التصنيف الذي نشرة موقع سكاي سبورت البريطاني, بينما أتي في المركز الثاني اللاعب تاونسيند لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

بينم جاء في المركز الثالث اللاعب رافيينها لاعب نادي ليدز يونايتد, وجاء رابعاً اللاعب ميسلير لاعب ليدز يونايتد.

وخلت القائمة من تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد وزميلة بالفريق برونو فيرنانديز.