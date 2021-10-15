صبا مبارك وأمينة خليل يتصدران لجنة تحكيم سينما تيك بمهرجان الجونة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسابقة سينماتك لـ مهرجان الجونه 2021

وتهدف مسابقة “سينما تك” التي شهدها مهرجان الجونة اليوم، إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

تقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

لجنة تحكيم مسابقة سينماتك

وتتكون بجانب الفنانة أمينة خليل، و الفنانة والمنتجة صبا مبارك، من كلا من المنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالأضافة إلي المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، أفريقيا،والمؤسس لمسار سينماتك و في مصر والعالم.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام من يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر المقبل، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.

أمينة خليل تتعاون مع فريق A-squared

كما تستعد الفنانة أمينة خليل لخوض تجربة الغناء للمرة الثانية بعد تألقها في أغنية “نور”، بجانب الرابر الشهير زاب ثروت، ولكن هذه المرة ستخوضها مع فريق الموسيقى الإلكترونية A-squared.

ونشر فريق A-squared البوستر التشويقي للأغنية التي تحمل اسم مزيكا، وظهرت صورة الفنانة أمينة خليل على البوستر إعلانًا لمشاركتها في الأغنية، وهي من إنتاج شركة Gamma Music.