باتريس كارتيرون: دوري أبطال أفريقيا هذا العام صعب للغاية.. وسافرنا لكينيا مبكراً من أجل التعود على الطقس

/656200/باتريس-كارتيرون-دوري-أبطال-أفريقيا-هذا-العام-صعب-للغاية-وسافرنا-لكينيا-مبكرا-من-أجل-التعود-على-الطقس

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مباراة توسكر الكيني ستكون صعبة، ولذلك كان قرار السفر مبكرا من أجل التعود على الأجواء في كينيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة " عاد للفريق اللاعبين الدوليين الذي تواجدوا مع منتخباتهم خلال الأيام الماضية، ووصلوا بالأمس ويستعدوا حاليا للعب المباراة بكل جدية".

وزاد" بطولة دوري أبطال أفريقيا قوية للغاية، ولابد أن يكون هناك تركيز من أجل الفوز بالمباراة، وأنه شاهد مباراة جورماهيا الكيني من قبل أمام الزمالك وخسارة الفريق، ولم يكن مدربا للفريق في ذلك الوقت، ويريد تحقيق نتيجة جيدة والابتعاد عن المفاجآت".

وأكمل" البطولة هذا العام تضم العديد من الأندية القوية في القارة، والهدف الأول هو الصعود لدور المجموعات ثم التفكير في المراحل المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا".

واختتم" فريق توسكر جيد للغاية في كينيا ولابد أن يكون هناك تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لإراحة الفريق في مباراة العودة والصعود لدوري المجموعات".

حسام المندوه يتفقد المطعم المخصص للفريق في كينيا

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشرح الشيف شريف صابر المرافق لبعثة الزمالك في كينيا الأمور الخاصة بإعداد الوجبات الخاصة للفريق، وأثنى حسام المندوه على الدور الكبير الذي يقوم به الشيف مع بعثة الزمالك.

الزمالك وتوسكر الكيني

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

وفي نهاية الفقرة خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة فيما بينهم ، ظهر خلالها الحماس والجدية ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التركيز عليها. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر في كينيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب الدور 32 لدوري أبطال إفريقيا.