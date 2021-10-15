«ضارة»..دانا حمدان تكشف هوية الفنانة المقصودة من هجومها بطريقة غامضة

/656202/ضارةدانا-حمدان-تكشف-هوية-الفنانة-المقصودة-من-هجومها-بطريقة-غامضة

أوضحت الفنانة دانا حمدان حقيقة هوية الفنانة التي أشعلت النيران عليها خلال الساعات القليلة الماضية مشيرة إلى أنها إحدى النجمات الضارة بالوسط الفني كما وصفتها بالمتعجرفة.

دوت الخليج يرصد هوية الفنانة التي هاجمتها دانا حمدان

نفت حمدان نيتها في الإساءه لكلا من النجمتين ياسمين صبري والفنانة ريهام حجاج، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة الناس اللي فاكرة إني أقصد ياسمين صبري وريهام حجاج من تعليقاتكم، دول من أكتر الناس المحترمة، الفنانة دي أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني، شكرًا مش هرد على أي أسئلة”.

وربط الجمهور تركيزها على كلمة «ضارة» بأنها تقصد الفنانة درة، لكنها رفضت الرد على تساؤلات الجمهور وتركتهم لعنان فكرهم دون النفى أو الإثبات.

دانا حمدان تشن هجوما حادا على فنانة مجهولة

هذا شنت الفنانة دانا حمدان هجوما عريما على إحدى فنانات مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء أمس الخميس، مسلطة الضوء على تعاملها بشكل غير لائق ومتعجرف مع زملائها، دون توضيح من تقصد.

وكتبت دانا حمدان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عمرها ما كانت نجوميه إنك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح ده أبدا، كنت بسمع عنك كتير، وما شاء الله سُمعتك سبقاكي، بس ما كنتش أتخيل إن اللهفة للَّقطة واخداكي للدرجة دي”.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

الجدير بالذكر أنه شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائس 2021 عدد كبير من النجوم علر رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.