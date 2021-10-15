الرئاسة تنشر فيديو لتفقد السيسى تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - نشرت رئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الجمعة، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التى تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبى المؤدى إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توقف لمناقشة العاملين بكوبرى سمير غانم الذى يربط بين محور شنزو آبى والقاهرة الجديدة مرورًا بمحور نجيب محفوظ، للاطلاع على الموقف التنفيذى وسير الأعمال. كما تفقد كذلك عدد من المحاور الجارى تطويرها حاليًا فى منطقة القاهرة الجديدة، وهى محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعى، محور طه حسين، ومحور السادات، والذى يحتوى على 3 أعمال صناعية وكبارى سيارات، وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق، وكذلك وصولاً لسلسلة المدن الجديدة فى امتداد اتجاه شرق القاهرة وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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