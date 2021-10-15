/656203/حسن-أبو-الروس-يطرح-أغنية-فلتت-مني-مع-دينا-الشربيني

طرح الفنان حسن أبو الروس منذ قليل أحدث أعماله الغنائية والتي احدثت ضجة عريمة بعد أن طرح مقطع منها مع دينا الشربيني عبر حسابته الرسمية على السوشيال ميديا وتصدرا الثنائي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدها بساعات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية فلتت مني لـ حسن أبو الروس ودينا الشربيني

وجاءت الأغنية التي طرحها أبو الروس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان “فلتت مني”، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

أغنية فلتت مني ثاني أعمال دينا الشربيني كمودل

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

دينا الشربيني برفقة حسن أبو الرووس بالجونة

ومن ناحية أخرى، شاركت الشربيني الجمهور استعدادتها لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان حسن أبو الرووس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرا فيها الثنائي من داخل السيارة، وعلقت عليها دينا قائلة: "فلتت مني.. في الطريق للجونة".

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.

نجوم الفن يطلون على الريد كاربت بالجونة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان عدد كبير من النجوم علر رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وطل علينا أحمد داوود، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، دياموند عبود.