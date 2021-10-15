/656205/عربية-النواب-نتابع-عن-كثب-ما-يحدث-بلبنان-ونشدد-على-الأشقاء-بضبط-النفس

أكدت لجنة الشؤن العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسرى مغازى، متابعتها عن كثب مايجري في دولة لبنان الشقيق من اقتتال في الشوارع .

دوت الخليج وتهيب اللجنة بالاخوة اللبنانيين بضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للدولة اللبنانية ووقف إطلاق النار في الشوارع الذي اسفر عن مقتل ٦ اشخاص وإصابة ٦٠ شخص وهذا ضرورة للحفاظ علي أرواح اللبنانيين ونزع فتيل الازمة حتي لاتنزلق لبنان الي اتون الحرب الاهلية مرة اخري. عربية النواب: نتابع عن كثب ما يحدث بلبنان.. ونشدد على الأشقاء بضبط النفس ونشدد علي الأخوة السياسيين والحكومة ان يقفوا صفا واحدا تجاه الازمة التي تهدد لبنان وان يكون اتفاق الطائف هو الأساس الذى ينبني عليه الحلواخيرا ندعوا الله عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق.

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