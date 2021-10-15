دوللي شاهين في حالة سيئة بعد الإعتداء عليها بالضرب..صور

/656206/دوللي-شاهين-في-حالة-سيئة-بعد-الإعتداء-عليها-بالضربصور

شاركت الفنانة دوللي شاهين الجمهور مجموعة صور من داخل غرفة لإحدى المستشفيات، وعلى وجهها كدمات واضحة نتيجة تعرضها للضرب من قبل مجموعة من الأشخاص المجهولة.

دوت الخليج يرصد تعرض دوللي للإعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص

وتداولت المواقع نقل دوللي شاهين للمستشفى بعد إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها مساء أمس، لكنها خرجت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد الاطمئنان على حالتها الصحية لكنها لازالت تعاني من حالة نفسية سيئية نتيجة الحادث.

لكنها لم تكذب أو تنفي أنباء الإعتداء عليها بالضرب حتى الأن اذ اكتفت فقط بنشر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” دون توضيح أي تفاصيل عن السبب.

دوللي كريم تشارك في مسلسل المماليك بجانب رانيا يوسف

وتشارك دوللي كريم خلال الفترة الحالية بمسلسل “المماليك”، نتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

وتم الانتهاء من تصوير 75٪ من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر ديسمبر المقبل.

رانيا يوسف تتمتع بعرض الأنسة فرح

وبدأت شبكة قناة «mbc مصر» عرض الموسم الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» منذ يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

وانتهى الموسم الثاني من العمل بمواجهة فرح، التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، للعديد من الضغوطات في حياتها، واختتمها إطلاق النار على طارق الذي لعب دوره محمد الكيلاني، وفي الموسم الثالث يشهد الآنسة فرح العديد من التطورات في الأحداث.