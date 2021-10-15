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فاز النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الاتحاد البرلمانى الإفريقيى، لمجموعة الشمال.

دوت الخليج جاء ذلك استكمالا لجهود الوفد البرلماني المصري في جيبوتي برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري وعضوية النائب عمرو هندي وكيل اللجنة والنائبة رشا ابوشقرة أمين سر اللجنة حيث فازت مصر بمنصب نائب رئيس اتحاد البرلمان الافريقي لمجموعة الشمال متمثلة قي النائب دكتور مهندس شريف الجبلي. النائب شريف الجبلى يفوز ممثلا عن مصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد البرلمانى الإفريقي وكانت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب قد فازت أيضا بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي، حيث أن رشا أبو شقرة حققت الفوز بعدد 80% من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالي، بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.​

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