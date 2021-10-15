/656201/يورجن-كلوب-محمد-صلاح-سيكون-من-أساطير-ليفربول-بما-يقدمه

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، وما يقدمه صلاح مع الفريق منذ انضمامه مع الريدز.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "سكاي ألمانيا": "الأرقام التي ينتجها محمد صلاح مجنونة تمامًا، عليك فقط أن تقول ذلك".

وأضاف: "غالبًا يتم الاعتماد على محمد صلاح كجناح، لأن لديه جسد وقوة بدنية تجعله في القمة".

محمد صلاح

وأكد كلوب: "لديه بنيان ثابت وهو أمر ضروري بالطبع للتألق، وبناءً على ذلك، فهو بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي".

وأتم المدرب الألماني: "هو الأفضل وليس فقط في الوقت الحالي، ولكن بالطبع لفترة طويلة، إنه سعيد جدًا في الوقت الحالي، وبكيفية عمله، وأنا كذلك سعيد بما يقدمه".

كريستيانو رونالدو

وأعلن الاتحاد الإنجليزي تتويج رونالدو بالجائزة، في ظل ذهول العديد من النقاد الرياضيين بإنجلترا، والذين يروا أن محمد صلاح نجم ليفربول كان يستحق الحصول على الجائزة بكل سهولة.

ولعب كريستيانو رونالدو في شهر سبتمبر 3 مباريات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وتعتبر هذه المرة الخامسة الذي يحقق فيها كريستيانو رونالدو لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي.

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال السبع جولات الماضية.

وتفوق الفرعون المصري علي العديد من اللاعبين حيث ظهر بمستوي أكثر من رائع خلال السبع جولات التي لعبهم حتي الأندية.

وأحتل محمد صلاح المركز الأول حسب التصنيف الذي نشرة موقع سكاي سبورت البريطاني, بينما أتي في المركز الثاني اللاعب تاونسيند لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

بينم جاء في المركز الثالث اللاعب رافيينها لاعب نادي ليدز يونايتد, وجاء رابعاً اللاعب ميسلير لاعب ليدز يونايتد.