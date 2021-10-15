/656208/مايان-السيد-عن-مشاركتها-بـ-مهرجان-الجونة-كأنه-حلم

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي التي بدأت من مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أنه اعتبرته أفضل حلم لها على الإطلاق.

دوت الخليج يرصد تعليق مايان السيد على مشاركتها بمهرجان الجونة

كتبت مايان السيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسيوك”: “ليلة أمس شعرت وكأنني في حلم، "شكرًا لمهرجان الجونة على استضافتي لأكون شاهدة على هذه العظمة، لا استطيع انتظار مشاهدة الأفلام وحضور الندوات”.

هذا وتألق مايان السيد على السجادة الحمراء بفستان نبيتي طويل، كشف عن إحدى ساقيها وتعمدت وضع مكساج خفيف يتناسب مع هدوء الفستان أما تسريحة شعرها فربطته ليبرز تألقها ولم تبالغ كثيرا في وضع الإكسسوارت.

أبرز أحداث مهرجان الجونة 2021

وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

هذا وخلد مهرجان الجونة السينمائي، ذكرى الفنانين الراحلين من خلال فيلم قصير صامت في الخلفية قدمه الفنان سيد رجب ومن أبرز هؤلاء النجوم الراحلين، وحيد حامد وسمير غانم، وحاتم علي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، هادي الجيار، دلال عبد العزيز.

مهرجان الجونة يتصدر تريند تويتر بدورته الخامسة

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي 2021 تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للمرة الثانية على التوالي مع انطلاقة حفل افتتاح دورته الخامسة مساء أمس الخميس والتي شهدت حضور واسع من عدد كبير من النجوم في الوسط الفني وإطلالات أبهرت الجمهور ورواد السوشيال ميديا، اذ عكس خلال هذه الدورة توقعات الجمهور اذ قلت الإطلالات الإستفزازية والعارية، وظهرت معظم النجمات بإطلالات أنيقة ومتألقة وان كشف بعض منها عن جزء من الجسد لكنها ليست بالمهولة كباقي المهرجانات السابقة.