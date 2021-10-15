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نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ينتصرون لعمال مصر

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل والذي يعد من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بحضور النائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهي ذكي أمين سر اللجنة ، والنائب اكمل نجاتي،والنائب محمود تركي والنائبة راجية الفقي.

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شارك نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في الجلسات على مدار يومين بحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط و العدل والغرف السياحية والتضامن الاجتماعي واتحاد عمال مصر .

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ونجح نواب التنسيقية في تمرير تعديل المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة الي عقد مفتوح المدة، إضافة إلي تمرير المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر.

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كما نجح نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ في إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة مرة اخري وذلك للوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .

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جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً والنائبة نهى ذكي أمينًا للسر باللجنة .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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