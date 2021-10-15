/656210/سيد-عبد-الحفيظ-وموسيماني-يعانون-ملعب-الحرس-الوطني-بالنيجر

حرصا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، على معاينة أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي قبل بدء مران الفريق. .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني، المقرر إقامتها غدًا السبت في «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

تدريبات الأهلي بالنيجر

ويخوض الأهلي مرانه في نفس توقيت المباراة، وعلى الملعب الذي يستضيف اللقاء، والذي يبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة 20 دقيقة، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الأهلي وسونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس، بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي وبرفقته مسئولو السفارة الذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.