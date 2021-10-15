لبلبة تطمأن الجمهور بظهورها في اليوم الثاني من مهرجان الجونة..«فيديو»

/656213/لبلبة-تطمأن-الجمهور-بظهورها-في-اليوم-الثاني-من-مهرجان-الجونةفيديو

شاركت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور فيديو لها مع لبلبلة أثناء توافدها على الريد كاربت في اليوم الثاني لمهرجان الجونة من أجل مشاهدة عرض الفيلم المغربي الفرنسي “علي صوتك”، لتطمأن الجمهور على صحتها بعدما انتشرت أنباء تفيد بسقوطها على المسرح في حفل الإفتتاح.

دوت الخليج يرصد ظهور لبلبة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

ونشرت بوسي شلبي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها: “زي الفل، متقلقوش عليها”.

وظهرت لبلبة بفستان أنيق للغاية، قصير حتى ركبتيها، باللون الأسود ومزين ببعض الاستريسات الفضية ولم تبالغ في وضع المكياج أول ارتداء المجوهرات، وتناسب إطلالتها مع سهرات الليلة.

حقيقة سقوط لبلبة من المسرح

وكانت قد قالت لبلبة في إحدى التصريحات الصحفية بأنها لم تتعرض للسقوط لكن بعد أن قام القائمون علي الحفل بإغلاق الانوار استعداد لدخول الراقصين لأداء الفقرة المتعلقة بالفنان الراحل سمير غانم ،فؤجئت حينها أن بطانة الفستان الخاص بها قد تعلقت في الحذاء الذي ارتدته ، فقامت بالاستناد علي الكواليس، وتابعت: “ولاني راقصة باليه فاعتدت على النزول نصف " ركبه " وهي الحركة التي قمت بها ، إلا أن البعض اعتقد أنني سقطت وهذا غير صحيح “.

نجوم الفن يتوافدون بمهرجان الجونة لحضور عرض فيلم «علي صوتك»

الجدير بالذكر، أنه بدأ نجوم الفن يتوافدون بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

مهرجان الجونة السينمائي

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.