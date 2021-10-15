/656212/لاعبوا-الأهلي-يحتفلون-بعيد-ميلاد-على-لطفي-بالنيجر

احتفلوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعيد ميلاد علي لطفي، حارس الفريق، قبل بدء مران اليوم في النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الأهلي بالنيجر

ويخوض الأهلي مرانه في نفس توقيت المباراة، في الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة 20 دقيقة، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الأهلي وسونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، حرصا على معاينة أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي قبل بدء مران الفريق.

بعثة الأهلي

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس، بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.